Сьогоднішня ціна PEPTIDES

Поточна ціна PEPTIDES (PEPTI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEPTI до USD становить $ 0 за PEPTI.

PEPTIDES наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 228 130, з циркуляційною пропозицією у 978,52M PEPTI. Протягом останніх 24 годин PEPTI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00101275, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PEPTI змінився на -0,64% за останню годину та на -5,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,45K.

Ринкова інформація щодо PEPTIDES (PEPTI)

Ринкова капіталізація $ 228,13K$ 228,13K $ 228,13K Обсяг (за 24 год) $ 4,45K$ 4,45K $ 4,45K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 228,13K$ 228,13K $ 228,13K Циркуляційне постачання 978,52M 978,52M 978,52M Загальна пропозиція 978 518 024,430076 978 518 024,430076 978 518 024,430076

Поточна ринкова капіталізація PEPTIDES — $ 228,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,45K. Циркуляційна пропозиція PEPTI — 978,52M, зі загальною пропозицією 978518024.430076. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 228,13K.