Інформація щодо ціни PepsiCo xStock (PEPX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 151,16 $ 151,16 $ 151,16 Мін. за 24 год $ 154,08 $ 154,08 $ 154,08 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 151,16$ 151,16 $ 151,16 Макс. за 24 год $ 154,08$ 154,08 $ 154,08 Рекордний максимум $ 177,28$ 177,28 $ 177,28 Найнижча ціна $ 137,74$ 137,74 $ 137,74 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) -1,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,74%

Актуальна ціна PepsiCo xStock (PEPX) становить $151,49. За останні 24 години PEPX торгувався між мінімумом у $ 151,16 і максимумом у $ 154,08, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PEPX становить $ 177,28, тоді як його історичний мінімум — $ 137,74.

Що стосується короткострокових результатів, то PEPX змінився на +0,01% за останню годину, -1,09% за 24 години та на -0,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PepsiCo xStock (PEPX)

Ринкова капіталізація $ 171,40K$ 171,40K $ 171,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,65M$ 3,65M $ 3,65M Циркуляційне постачання 1,13K 1,13K 1,13K Загальна пропозиція 24 118,33789782 24 118,33789782 24 118,33789782

Поточна ринкова капіталізація PepsiCo xStock — $ 171,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEPX — 1,13K, зі загальною пропозицією 24118.33789782. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,65M.