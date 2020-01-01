Токеноміка Pepper Meme (PEPPER) Дізнайтеся ключову інформацію про Pepper Meme (PEPPER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pepper Meme (PEPPER) $PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand. Офіційний вебсайт: https://pepper.meme Купити PEPPER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pepper Meme (PEPPER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pepper Meme (PEPPER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,77M $ 5,77M $ 5,77M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 5,77M $ 5,77M $ 5,77M Історичний максимум: $ 0,0067811 $ 0,0067811 $ 0,0067811 Історичний мінімум: $ 0,00051362 $ 0,00051362 $ 0,00051362 Поточна ціна: $ 0,00578455 $ 0,00578455 $ 0,00578455 Дізнайтеся більше про ціну Pepper Meme (PEPPER)

Токеноміка Pepper Meme (PEPPER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pepper Meme (PEPPER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PEPPER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PEPPER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PEPPER, досліджуйте ціну токена PEPPER в реальному часі!

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