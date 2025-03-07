Ціна Pepper Meme (PEPPER)
Поточна ціна Pepper Meme (PEPPER) сьогодні становить 0.00073839 USD з ринковою капіталізацією $ 738.93K USD. Ціна PEPPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepper Meme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.92K USD
- зміна ціни Pepper Meme протягом дня — +36.48%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepper Meme до USD становила $ +0.00019738.
За останні 30 днів зміна ціни Pepper Meme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepper Meme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepper Meme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00019738
|+36.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepper Meme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.18%
+36.48%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.
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