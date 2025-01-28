Ціна PEPPER (PEPPER)
Поточна ціна PEPPER (PEPPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEPPER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 467.84K USD
- зміна ціни PEPPER протягом дня — +11.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEPPER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEPPER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEPPER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEPPER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.99%
|30 днів
|$ 0
|-19.64%
|60 днів
|$ 0
|-37.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEPPER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+11.99%
+5.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $PEPPER token is designed to reward the Chiliz community and $CHZ token holders, bringing an extra dash of excitement and engagement to the Chiliz ecosystem. As a Community token, $PEPPER aims to add a bit of spice to the blockchain space while fostering community spirit. Key Features: Fair Launch: No pre-minting or ICO. Everyone starts with an equal opportunity. Community Driven: Built by the #PepperPeople, for the #PepperPeople. Spicy Tokenomics: A large supply and exciting distribution mechanics through airdrops and farming.
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