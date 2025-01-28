Сьогоднішня ціна PEPPER (PEPPER)

Поточна ціна PEPPER (PEPPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PEPPER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 467.84K USD

- зміна ціни PEPPER протягом дня — +11.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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