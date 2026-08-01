Сьогоднішня ціна Peponk

Поточна ціна Peponk (PEPONK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 17.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEPONK до USD становить $ 0 за PEPONK.

Peponk наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 409,810, з циркуляційною пропозицією у 849.99M PEPONK. Протягом останніх 24 годин PEPONK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00219731, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PEPONK змінився на -1.58% за останню годину та на -32.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 42.86K.

Ринкова інформація щодо Peponk (PEPONK)

Ринкова капіталізація $ 409.81K$ 409.81K $ 409.81K Обсяг (за 24 год) $ 42.86K$ 42.86K $ 42.86K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 482.13K$ 482.13K $ 482.13K Циркуляційне постачання 849.99M 849.99M 849.99M Загальна пропозиція 999,992,864.287377 999,992,864.287377 999,992,864.287377

Поточна ринкова капіталізація Peponk — $ 409.81K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 42.86K. Циркуляційна пропозиція PEPONK — 849.99M, зі загальною пропозицією 999992864.287377. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 482.13K.