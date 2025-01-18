Сьогоднішня ціна PEPO (PEPO)

Поточна ціна PEPO (PEPO) сьогодні становить 0.00270326 USD з ринковою капіталізацією $ 2.70M USD. Ціна PEPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PEPO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.38K USD

- зміна ціни PEPO протягом дня — -5.59%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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