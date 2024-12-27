Сьогоднішня ціна Pepito (PEPITO)

Поточна ціна Pepito (PEPITO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 385.68K USD. Ціна PEPITO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepito:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.21K USD

- зміна ціни Pepito протягом дня — -1.26%

- циркуляційна пропозиція – 999.54M USD

Отримуйте оновлення цін PEPITO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PEPITO.