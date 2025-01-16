Ціна Pepinu (PEPINU)
Поточна ціна Pepinu (PEPINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepinu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.63 USD
- зміна ціни Pepinu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepinu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepinu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepinu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepinu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.69%
|60 днів
|$ 0
|-28.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepinu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mad scientists created a monster by combining the genes of PEPE and SHIBA INU, and named it PEPINU. This is the utility token of the Pepinu Ecosystem, which is governed by the community. Pepinu aims to add utility to meme coins and aspires to be among the top 10 meme coins.
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