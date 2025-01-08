Сьогоднішня ціна PEPIG (PEPIG)

Поточна ціна PEPIG (PEPIG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.95K USD. Ціна PEPIG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PEPIG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69 USD

- зміна ціни PEPIG протягом дня — -1.29%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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