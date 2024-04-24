Сьогоднішня ціна PEPi (PEPI)

Поточна ціна PEPi (PEPI) сьогодні становить 14.9 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PEPi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.92 USD

- зміна ціни PEPi протягом дня — +6.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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