Ціна PEPi (PEPI)
Поточна ціна PEPi (PEPI) сьогодні становить 14.9 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEPi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.92 USD
- зміна ціни PEPi протягом дня — +6.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEPi до USD становила $ +0.893708.
За останні 30 днів зміна ціни PEPi до USD становила $ -6.6543236100.
За останні 60 днів зміна ціни PEPi до USD становила $ -7.6163614800.
За останні 90 днів зміна ціни PEPi до USD становила $ -25.30569310538059.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.893708
|+6.38%
|30 днів
|$ -6.6543236100
|-44.65%
|60 днів
|$ -7.6163614800
|-51.11%
|90 днів
|$ -25.30569310538059
|-62.94%
Останній аналіз цін PEPi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
+6.38%
+4.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PEPi V2 is a new kind of digital token, leveraging the novel ERC-20i format that combines NFTs and memecoins, now with improved inscription visuals since the relaunch on 4/24/24. Each level of token accumulation resembles a seed that generates unique 32x32 dynamic images of Pepe, stored on-chain. The more you have, the more it grows. You need 56 $PEPi to achieve Pepe adulthood, and with a total max supply of 13,370, only 238 fully mature Pepe can ever exist.
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