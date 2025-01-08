Ціна PepeWifPork (PEPEWFPORK)
Поточна ціна PepeWifPork (PEPEWFPORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.46K USD. Ціна PEPEWFPORK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PepeWifPork:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.72 USD
- зміна ціни PepeWifPork протягом дня — -4.34%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PepeWifPork до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PepeWifPork до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PepeWifPork до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PepeWifPork до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.34%
|30 днів
|$ 0
|-18.35%
|60 днів
|$ 0
|-9.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PepeWifPork: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.34%
+2.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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