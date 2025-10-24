Інформація щодо ціни PepeVerse (PVRSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,40% Зміна ціни (1 дн.) +4,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,29%

Актуальна ціна PepeVerse (PVRSE) становить --. За останні 24 години PVRSE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PVRSE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PVRSE змінився на +0,40% за останню годину, +4,30% за 24 години та на +0,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PepeVerse (PVRSE)

Ринкова капіталізація $ 78,68K$ 78,68K $ 78,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 78,68K$ 78,68K $ 78,68K Циркуляційне постачання 999,76M 999,76M 999,76M Загальна пропозиція 999 755 198,531688 999 755 198,531688 999 755 198,531688

Поточна ринкова капіталізація PepeVerse — $ 78,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PVRSE — 999,76M, зі загальною пропозицією 999755198.531688. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,68K.