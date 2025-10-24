Інформація щодо ціни PEPETO (PEPETO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,068676$ 0,068676 $ 0,068676 Найнижча ціна $ 0,00003379$ 0,00003379 $ 0,00003379 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +9,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,32%

Актуальна ціна PEPETO (PEPETO) становить $0,00040488. За останні 24 години PEPETO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PEPETO становить $ 0,068676, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003379.

Що стосується короткострокових результатів, то PEPETO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +9,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PEPETO (PEPETO)

Ринкова капіталізація $ 40,49K$ 40,49K $ 40,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,49K$ 40,49K $ 40,49K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PEPETO — $ 40,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEPETO — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,49K.