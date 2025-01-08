Ціна Pepercetti (PCT)
Поточна ціна Pepercetti (PCT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.05K USD. Ціна PCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepercetti:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.74 USD
- зміна ціни Pepercetti протягом дня — -7.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepercetti до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepercetti до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepercetti до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepercetti до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.84%
|30 днів
|$ 0
|-58.48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepercetti: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.20%
-7.84%
+0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Purpose: Pepperetti Coin is designed to facilitate fast, secure, and low-cost transactions. It aims to serve as a medium of exchange within various online platforms, enhancing the user experience by providing a seamless payment solution. Technology: Built on blockchain technology, Pepperetti Coin ensures transparency and security in all transactions. The decentralized nature of blockchain helps prevent fraud and unauthorized access, making it a reliable option for users. Target Audience: The coin targets both individual users and businesses looking for efficient payment solutions. It is particularly appealing to those involved in e-commerce, gaming, and other digital services where quick transactions are essential. Features: Low Transaction Fees: One of the standout features of Pepperetti Coin is its minimal transaction fees compared to traditional banking systems and other cryptocurrencies. Speed: Transactions are processed quickly, allowing users to send and receive funds almost instantaneously. User-Friendly Interface: The platform is designed to be accessible for users of all experience levels, from beginners to seasoned cryptocurrency traders. Community Engagement: Pepperetti Coin emphasizes community involvement, encouraging users to participate in its development and governance. This approach fosters a sense of ownership among users and helps align the coin's evolution with user needs. Future Prospects: As the cryptocurrency market continues to grow, Pepperetti Coin aims to expand its use cases and partnerships, potentially integrating with various platforms to enhance its utility. In summary, Pepperetti Coin represents an innovative approach within the cryptocurrency landscape, focusing on user experience, security, and community engagement while aiming to provide a practical solution for everyday transactions.
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