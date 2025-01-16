Ціна Pepera (PEPERA)
Поточна ціна Pepera (PEPERA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPERA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepera:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.22 USD
- зміна ціни Pepera протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepera до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepera до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepera до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepera до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.01%
|60 днів
|$ 0
|+24.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepera: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$pepera is the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Pepera to take reign. Pepera has arrived to revitalize the zkSync memecoins market. Launched without fanfare, no pre-sale, zero taxes, and with LP burnt and contract renounced, $PEPERA is a coin that belongs to the people forever. Fueled by pure memetic power, let $PEPERA lead the way and guide zkSync meme to success. It's memecoin. It's owned by the community to have fun together. We are building the biggest memecoin community on zkSync Era.
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