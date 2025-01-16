Ціна Pepenomics (PEPENOMICS)
Поточна ціна Pepenomics (PEPENOMICS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPENOMICS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepenomics:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.10 USD
- зміна ціни Pepenomics протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepenomics до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepenomics до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepenomics до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepenomics до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-9.96%
|60 днів
|$ 0
|-15.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepenomics: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PEPENOMICS is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative Shiba , Cum, GM,Elon, Kishu, Turbo, Ass, Floki, Moon, Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. PEPENOMICS is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, PEPENOMICS is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let PEPENOMICS show you the way.
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