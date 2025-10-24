Інформація щодо ціни PepeNode (PEPENODE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000253 $ 0,00000253 $ 0,00000253 Мін. за 24 год $ 0,00000268 $ 0,00000268 $ 0,00000268 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000253$ 0,00000253 $ 0,00000253 Макс. за 24 год $ 0,00000268$ 0,00000268 $ 0,00000268 Рекордний максимум $ 0,00001842$ 0,00001842 $ 0,00001842 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,25% Зміна ціни (1 дн.) +4,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,39% Зміна ціни (за 7 дн.) +19,39%

Актуальна ціна PepeNode (PEPENODE) становить $0,00000268. За останні 24 години PEPENODE торгувався між мінімумом у $ 0,00000253 і максимумом у $ 0,00000268, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PEPENODE становить $ 0,00001842, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PEPENODE змінився на +0,25% за останню годину, +4,17% за 24 години та на +19,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PepeNode (PEPENODE)

Ринкова капіталізація $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PepeNode — $ 1,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEPENODE — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,13M.