Інформація щодо ціни PePenguin (PENGUIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00100794$ 0,00100794 $ 0,00100794 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,03% Зміна ціни (1 дн.) +13,57% Зміна ціни (за 7 дн.) +26,65% Зміна ціни (за 7 дн.) +26,65%

Актуальна ціна PePenguin (PENGUIN) становить --. За останні 24 години PENGUIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PENGUIN становить $ 0,00100794, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PENGUIN змінився на -0,03% за останню годину, +13,57% за 24 години та на +26,65% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PePenguin (PENGUIN)

Ринкова капіталізація $ 11,55K$ 11,55K $ 11,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,55K$ 11,55K $ 11,55K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PePenguin — $ 11,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PENGUIN — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,55K.