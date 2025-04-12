Ціна PepeMusk (PEPEMUSK)
Поточна ціна PepeMusk (PEPEMUSK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.99K USD. Ціна PEPEMUSK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PepeMusk:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PepeMusk протягом дня — +2.37%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PepeMusk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PepeMusk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PepeMusk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PepeMusk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.37%
|30 днів
|$ 0
|+102.65%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PepeMusk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+2.37%
+1.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PepeMusk is one of the members of the Elon Musk family, promoting the spirit of Musk PepeMusk main responsibility. PEPEMUSK, the name itself is a tribute. It cleverly combines the classic meme Pepe on the Internet with the idol of the technology industry Elon Musk to create a brand image that is both familiar and novel. PEPEMUSK is not only a tribute to two iconic figures, but also a bold attempt at Internet culture and innovative spirit.
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