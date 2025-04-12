Сьогоднішня ціна PepeMusk (PEPEMUSK)

Поточна ціна PepeMusk (PEPEMUSK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.99K USD. Ціна PEPEMUSK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PepeMusk:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PepeMusk протягом дня — +2.37%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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