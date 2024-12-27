Сьогоднішня ціна Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

Поточна ціна Pepemon Pepeballs (PPBLZ) сьогодні становить 19.62 USD з ринковою капіталізацією $ 274.65K USD. Ціна PPBLZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepemon Pepeballs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.97 USD

- зміна ціни Pepemon Pepeballs протягом дня — -3.34%

- циркуляційна пропозиція – 14.00K USD

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