Ціна Pepemon Pepeballs (PPBLZ)
Поточна ціна Pepemon Pepeballs (PPBLZ) сьогодні становить 19.62 USD з ринковою капіталізацією $ 274.65K USD. Ціна PPBLZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepemon Pepeballs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.97 USD
- зміна ціни Pepemon Pepeballs протягом дня — -3.34%
- циркуляційна пропозиція – 14.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepemon Pepeballs до USD становила $ -0.67920871047457.
За останні 30 днів зміна ціни Pepemon Pepeballs до USD становила $ -4.7327638680.
За останні 60 днів зміна ціни Pepemon Pepeballs до USD становила $ +19.1150145540.
За останні 90 днів зміна ціни Pepemon Pepeballs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.67920871047457
|-3.34%
|30 днів
|$ -4.7327638680
|-24.12%
|60 днів
|$ +19.1150145540
|+97.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepemon Pepeballs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.34%
-16.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepemons it's just for the very best. Pepemon gotta farm 'em all
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