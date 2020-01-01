Токеноміка Pepek Philippe (PEPEK) Дізнайтеся ключову інформацію про Pepek Philippe (PEPEK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pepek Philippe (PEPEK) Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience. Офіційний вебсайт: https://pepek.vip Купити PEPEK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pepek Philippe (PEPEK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pepek Philippe (PEPEK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,33K $ 6,33K $ 6,33K Загальна пропозиція: $ 898,94M $ 898,94M $ 898,94M Циркуляційна пропозиція: $ 898,94M $ 898,94M $ 898,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,33K $ 6,33K $ 6,33K Історичний максимум: $ 0,00100376 $ 0,00100376 $ 0,00100376 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Pepek Philippe (PEPEK)

Токеноміка Pepek Philippe (PEPEK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pepek Philippe (PEPEK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PEPEK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PEPEK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PEPEK, досліджуйте ціну токена PEPEK в реальному часі!

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