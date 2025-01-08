Ціна Pepek Philippe (PEPEK)
Поточна ціна Pepek Philippe (PEPEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.33K USD. Ціна PEPEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepek Philippe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.12 USD
- зміна ціни Pepek Philippe протягом дня — -14.04%
- циркуляційна пропозиція – 899.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepek Philippe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepek Philippe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepek Philippe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepek Philippe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.04%
|30 днів
|$ 0
|-44.97%
|60 днів
|$ 0
|+265.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepek Philippe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
-14.04%
-53.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience.
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