Ціна Pepeinatux ($INA)
Поточна ціна Pepeinatux ($INA) сьогодні становить 0.01073358 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $INA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepeinatux:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.84K USD
- зміна ціни Pepeinatux протягом дня — +5.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepeinatux до USD становила $ +0.00051796.
За останні 30 днів зміна ціни Pepeinatux до USD становила $ -0.0009779450.
За останні 60 днів зміна ціни Pepeinatux до USD становила $ +0.0037984432.
За останні 90 днів зміна ціни Pepeinatux до USD становила $ +0.0081444763945616507.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00051796
|+5.07%
|30 днів
|$ -0.0009779450
|-9.11%
|60 днів
|$ +0.0037984432
|+35.39%
|90 днів
|$ +0.0081444763945616507
|+314.57%
Останній аналіз цін Pepeinatux: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
+5.07%
-6.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LITERALLY JUST PEPE INA TUX. Tux stays on!
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