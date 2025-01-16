Сьогоднішня ціна Pepeinatux ($INA)

Поточна ціна Pepeinatux ($INA) сьогодні становить 0.01073358 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $INA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepeinatux:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.84K USD

- зміна ціни Pepeinatux протягом дня — +5.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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