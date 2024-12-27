Ціна Pepega (PEPEGA)
Поточна ціна Pepega (PEPEGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 227.76K USD. Ціна PEPEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepega:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18K USD
- зміна ціни Pepega протягом дня — +1.08%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepega до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepega до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepega до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepega до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.08%
|30 днів
|$ 0
|-52.63%
|60 днів
|$ 0
|-32.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepega: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+1.08%
-8.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepega Coin is a playful cryptocurrency inspired by the popular Twitch emote "Pepega." Launched with a lighthearted spirit, it embodies the fun and whimsy of internet culture.
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