Сьогоднішня ціна Pepega (PEPEGA)

Поточна ціна Pepega (PEPEGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 227.76K USD. Ціна PEPEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepega:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18K USD

- зміна ціни Pepega протягом дня — +1.08%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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