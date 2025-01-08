Ціна Pepedex (PPDEX)
Поточна ціна Pepedex (PPDEX) сьогодні становить 0.108227 USD з ринковою капіталізацією $ 53.44K USD. Ціна PPDEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepedex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 421.58 USD
- зміна ціни Pepedex протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 493.76K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepedex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepedex до USD становила $ -0.0141467083.
За останні 60 днів зміна ціни Pepedex до USD становила $ +0.0108157410.
За останні 90 днів зміна ціни Pepedex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0141467083
|-13.07%
|60 днів
|$ +0.0108157410
|+9.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepedex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PPDEX is the center of Pepemon Economy, being the token PPBLZ holders can farm to mint NFTs
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