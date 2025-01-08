Сьогоднішня ціна Pepedex (PPDEX)

Поточна ціна Pepedex (PPDEX) сьогодні становить 0.108227 USD з ринковою капіталізацією $ 53.44K USD. Ціна PPDEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepedex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 421.58 USD

- зміна ціни Pepedex протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 493.76K USD

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