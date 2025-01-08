Ціна Pepecoin (PEP)
Поточна ціна Pepecoin (PEP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.76M USD. Ціна PEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 761.98K USD
- зміна ціни Pepecoin протягом дня — -25.53%
- циркуляційна пропозиція – 89.65B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepecoin до USD становила $ -0.00014787458534768.
За останні 30 днів зміна ціни Pepecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00014787458534768
|-25.53%
|30 днів
|$ 0
|-57.68%
|60 днів
|$ 0
|+736.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.21%
-25.53%
-50.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepecoin is a layer 1 community-focused cryptocurrency created by one of the original Dogecoin shibes from 2013. It was created for one purpose, to create a new and fun community just like the original Dogecoin community. It uses scrypt and is merge minable with other scrypt coins including Litecoin and Dogecoin starting at block 100,000. Pepecoin was fairly launched with no premine, preallocation, ICO, etc.
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