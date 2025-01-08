Сьогоднішня ціна Pepecoin (PEP)

Поточна ціна Pepecoin (PEP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.76M USD. Ціна PEP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 761.98K USD

- зміна ціни Pepecoin протягом дня — -25.53%

- циркуляційна пропозиція – 89.65B USD

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