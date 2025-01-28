Ціна PepeBull (BEEF)
Поточна ціна PepeBull (BEEF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEEF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PepeBull:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 605.42 USD
- зміна ціни PepeBull протягом дня — -0.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PepeBull до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PepeBull до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PepeBull до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PepeBull до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.13%
|30 днів
|$ 0
|-59.79%
|60 днів
|$ 0
|-71.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PepeBull: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-0.13%
-10.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BEEF is tired of $PORK and $PEPE wannabes. The bull market is coming back in full force, and we need something more unique – we need the PepeBull, which brings luck. The contract starts with 0xBeef69, perfectly fitting the green bull theme. $BEEF is here to make memecoins great again. Launched stealthily with no presale, LP burnt, renounced, and zero taxes, it’s inspired by one of the biggest memes, $PEPE. $BEEF is here to show how a memecoin should perform
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