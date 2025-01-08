Ціна PEPEBNBS (PEPEBNBS)
Поточна ціна PEPEBNBS (PEPEBNBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPEBNBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEPEBNBS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.73 USD
- зміна ціни PEPEBNBS протягом дня — -4.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEPEBNBS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEPEBNBS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEPEBNBS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEPEBNBS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.82%
|30 днів
|$ 0
|-2.47%
|60 днів
|$ 0
|+40.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEPEBNBS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.34%
-4.82%
+38.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In a parallel universe, PEPE is no longer just a simple meme, it has become a ridiculous and mysterious cryptocurrency - PEPEBNBS! This absurd PEPE not only swept the Internet, but also swept the cryptocurrency market, leading an unprecedented wave of weirdness.
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