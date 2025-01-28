Ціна Pepeblue (PEPEBLUE)
Поточна ціна Pepeblue (PEPEBLUE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPEBLUE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepeblue:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.32K USD
- зміна ціни Pepeblue протягом дня — -19.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepeblue до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepeblue до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepeblue до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepeblue до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.75%
|30 днів
|$ 0
|-18.47%
|60 днів
|$ 0
|+56.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepeblue: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.13%
-19.75%
+7.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PEPEBLUE is the most memeable memecoin on Cardano inspired by the iconic Pepe meme.
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