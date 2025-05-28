Сьогоднішня ціна pepeAI (PEPEAI)

Поточна ціна pepeAI (PEPEAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.85K USD. Ціна PEPEAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pepeAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни pepeAI протягом дня — +3.83%

- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD

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