Сьогоднішня ціна PEPE UWU (CUTE)

Поточна ціна PEPE UWU (CUTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.04K USD. Ціна CUTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PEPE UWU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 516.48 USD

- зміна ціни PEPE UWU протягом дня — -23.53%

- циркуляційна пропозиція – 777.78B USD

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