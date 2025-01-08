Ціна PEPE UWU (CUTE)
Поточна ціна PEPE UWU (CUTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 38.04K USD. Ціна CUTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEPE UWU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 516.48 USD
- зміна ціни PEPE UWU протягом дня — -23.53%
- циркуляційна пропозиція – 777.78B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEPE UWU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEPE UWU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEPE UWU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEPE UWU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.53%
|30 днів
|$ 0
|+314.07%
|60 днів
|$ 0
|-21.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEPE UWU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.89%
-23.53%
-26.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepe UWU ($CUTE) is a digital asset in the form of a meme token, designed to encapsulate and spread themes of kindness and charm within the crypto community. It draws inspiration from the iconic Pepe meme, infusing it with an "UWU" essence, a term often associated with cuteness and endearing emotions in internet culture. The token primarily serves as a playful and lighthearted addition to the world of digital currencies, emphasizing its role as a symbol of positivity and fun.
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