Ціна Pepe Undead (PEPEZ)
Поточна ціна Pepe Undead (PEPEZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 82.77K USD. Ціна PEPEZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe Undead:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.55 USD
- зміна ціни Pepe Undead протягом дня — -7.40%
- циркуляційна пропозиція – 589.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe Undead до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe Undead до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe Undead до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe Undead до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.40%
|30 днів
|$ 0
|-34.37%
|60 днів
|$ 0
|-64.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepe Undead: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.27%
-7.40%
+7.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead. 🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed. 🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs. 🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection.
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