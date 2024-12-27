Ціна Pepe Trump (PTRUMP)
Поточна ціна Pepe Trump (PTRUMP) сьогодні становить 0.00102219 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна PTRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe Trump:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.80K USD
- зміна ціни Pepe Trump протягом дня — +8.17%
- циркуляційна пропозиція – 992.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe Trump до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe Trump до USD становила $ +0.0000563309.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe Trump до USD становила $ -0.0007067645.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe Trump до USD становила $ +0.0004970266861215009.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.17%
|30 днів
|$ +0.0000563309
|+5.51%
|60 днів
|$ -0.0007067645
|-69.14%
|90 днів
|$ +0.0004970266861215009
|+94.64%
Останній аналіз цін Pepe Trump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.73%
+8.17%
+5.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Purely a memecoin
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