Сьогоднішня ціна Pepe Trump (PTRUMP)

Поточна ціна Pepe Trump (PTRUMP) сьогодні становить 0.00102219 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна PTRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepe Trump:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.80K USD

- зміна ціни Pepe Trump протягом дня — +8.17%

- циркуляційна пропозиція – 992.98M USD

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