Токеноміка Pepe the King Prawn (PRAWN) Дізнайтеся ключову інформацію про Pepe the King Prawn (PRAWN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pepe the King Prawn (PRAWN) PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin. Офіційний вебсайт: https://x.com/PepeKing_Prawn Купити PRAWN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pepe the King Prawn (PRAWN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pepe the King Prawn (PRAWN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 157,02K $ 157,02K $ 157,02K Загальна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Циркуляційна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 157,02K $ 157,02K $ 157,02K Історичний максимум: $ 0,024724 $ 0,024724 $ 0,024724 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015703 $ 0,00015703 $ 0,00015703 Дізнайтеся більше про ціну Pepe the King Prawn (PRAWN)

Токеноміка Pepe the King Prawn (PRAWN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pepe the King Prawn (PRAWN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PRAWN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PRAWN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PRAWN, досліджуйте ціну токена PRAWN в реальному часі!

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