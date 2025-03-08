Сьогоднішня ціна Pepe the King Prawn (PRAWN)

Поточна ціна Pepe the King Prawn (PRAWN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 182.93K USD. Ціна PRAWN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepe the King Prawn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 352.07K USD

- зміна ціни Pepe the King Prawn протягом дня — -6.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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