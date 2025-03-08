Ціна Pepe the King Prawn (PRAWN)
Поточна ціна Pepe the King Prawn (PRAWN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 182.93K USD. Ціна PRAWN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe the King Prawn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 352.07K USD
- зміна ціни Pepe the King Prawn протягом дня — -6.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe the King Prawn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe the King Prawn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe the King Prawn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe the King Prawn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.81%
|30 днів
|$ 0
|-50.18%
|60 днів
|$ 0
|-88.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepe the King Prawn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.62%
-6.81%
-20.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin.
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