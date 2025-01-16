Сьогоднішня ціна Pepe the Frog (PEPEBNB)

Поточна ціна Pepe the Frog (PEPEBNB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPEBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepe the Frog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.92 USD

- зміна ціни Pepe the Frog протягом дня — -0.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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