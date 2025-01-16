Ціна Pepe Prophet (KEK)
Поточна ціна Pepe Prophet (KEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe Prophet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 501.83 USD
- зміна ціни Pepe Prophet протягом дня — +6.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe Prophet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe Prophet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe Prophet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe Prophet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.93%
|30 днів
|$ 0
|-18.13%
|60 днів
|$ 0
|-1.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepe Prophet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
+6.93%
-3.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Pepe Being The Prophet Of Memecoin World Taking Care Of All other Memecoins From Falling To Its Death On This Bear Market, KEK is backed by Top Pepe coin holders ( Refer To The Ethereum Blockchain Explorer). Our vision is to make KEK the next biggest memecoij oj this crypto space with atmost transparency and 0 team tokens with 0/0 tax. Completely Community Driven but backed by PEPE whales for making a strong floor What makes your project unique? Our Project Started From A Very Low Marketcap With No Team Tokens And Contract Renounced For The Transparency, Backed By PEPE Coin Top Holders What’s next for your project? Created And Supported By The PEPE Coin Top @0 Holders What can your token be used for? To Become Early Of The Next Largest Memecoin
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