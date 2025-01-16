Сьогоднішня ціна Pepe Prophet (KEK)

Поточна ціна Pepe Prophet (KEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepe Prophet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 501.83 USD

- зміна ціни Pepe Prophet протягом дня — +6.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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