Ціна Pepe Predator (SNAKE)
Поточна ціна Pepe Predator (SNAKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SNAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe Predator:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.46 USD
- зміна ціни Pepe Predator протягом дня — +4.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe Predator до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe Predator до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe Predator до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe Predator до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.67%
|30 днів
|$ 0
|-31.39%
|60 днів
|$ 0
|-36.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepe Predator: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
+4.67%
+1.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In classic meme style, the Pepe Predator was born. Every big meme has it's predator. They are close behind, watching and stalking. The bigger Pepe grows, the hungrier Snake gets.
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