Сьогоднішня ціна Pepe On Fire (PFIRE)

Поточна ціна Pepe On Fire (PFIRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 141.44K USD. Ціна PFIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepe On Fire:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.84K USD

- зміна ціни Pepe On Fire протягом дня — -23.93%

- циркуляційна пропозиція – 7.40T USD

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