Ціна Pepe On Fire (PFIRE)
Поточна ціна Pepe On Fire (PFIRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 141.44K USD. Ціна PFIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe On Fire:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.84K USD
- зміна ціни Pepe On Fire протягом дня — -23.93%
- циркуляційна пропозиція – 7.40T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe On Fire до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe On Fire до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe On Fire до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe On Fire до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.93%
|30 днів
|$ 0
|-54.45%
|60 днів
|$ 0
|-63.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepe On Fire: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.37%
-23.93%
-28.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme token with a small tax. 3% of the tax is burned and the other 2% is used for Marketing and development
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