Токеноміка Pepe on Doge (PODGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Pepe on Doge (PODGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pepe on Doge (PODGE) PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment. Офіційний вебсайт: https://pepeondoge.com Купити PODGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pepe on Doge (PODGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pepe on Doge (PODGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 150,88K $ 150,88K $ 150,88K Загальна пропозиція: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Циркуляційна пропозиція: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 150,88K $ 150,88K $ 150,88K Історичний максимум: $ 0,00261721 $ 0,00261721 $ 0,00261721 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015084 $ 0,00015084 $ 0,00015084 Дізнайтеся більше про ціну Pepe on Doge (PODGE)

Токеноміка Pepe on Doge (PODGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pepe on Doge (PODGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PODGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PODGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PODGE, досліджуйте ціну токена PODGE в реальному часі!

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