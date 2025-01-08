Сьогоднішня ціна Pepe on Doge (PODGE)

Поточна ціна Pepe on Doge (PODGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 483.35K USD. Ціна PODGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepe on Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.88K USD

- зміна ціни Pepe on Doge протягом дня — +3.71%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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