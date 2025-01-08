Ціна Pepe on Doge (PODGE)
Поточна ціна Pepe on Doge (PODGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 483.35K USD. Ціна PODGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe on Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.88K USD
- зміна ціни Pepe on Doge протягом дня — +3.71%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe on Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe on Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe on Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe on Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.71%
|30 днів
|$ 0
|-50.83%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepe on Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
+3.71%
+19.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment.
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