Ціна PEPE MAGA (PEPEMAGA)
Поточна ціна PEPE MAGA (PEPEMAGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.84K USD. Ціна PEPEMAGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEPE MAGA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 693.02 USD
- зміна ціни PEPE MAGA протягом дня — -7.71%
- циркуляційна пропозиція – 42,068.94T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEPE MAGA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEPE MAGA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEPE MAGA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEPE MAGA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.71%
|30 днів
|$ 0
|+31.29%
|60 днів
|$ 0
|+1.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEPE MAGA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.80%
-7.71%
-13.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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