Сьогоднішня ціна PEPE MAGA (PEPEMAGA)

Поточна ціна PEPE MAGA (PEPEMAGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.84K USD. Ціна PEPEMAGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PEPE MAGA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 693.02 USD

- зміна ціни PEPE MAGA протягом дня — -7.71%

- циркуляційна пропозиція – 42,068.94T USD

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