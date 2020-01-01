Токеноміка Pepe KRC20 ($PEPE)

Токеноміка Pepe KRC20 ($PEPE)

Дізнайтеся ключову інформацію про Pepe KRC20 ($PEPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Pepe KRC20 ($PEPE)

Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​.

Офіційний вебсайт:
https://www.pepekrc20.com

Токеноміка та аналіз ціни Pepe KRC20 ($PEPE)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pepe KRC20 ($PEPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 544,17K
$ 544,17K$ 544,17K
Загальна пропозиція:
$ 28,70B
$ 28,70B$ 28,70B
Циркуляційна пропозиція:
$ 28,70B
$ 28,70B$ 28,70B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 544,17K
$ 544,17K$ 544,17K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Pepe KRC20 ($PEPE): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Pepe KRC20 ($PEPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $PEPE, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $PEPE, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $PEPE, досліджуйте ціну токена $PEPE в реальному часі!

Прогноз ціни $PEPE

Хочете знати, куди рухається $PEPE? Наша сторінка прогнозу ціни $PEPE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.