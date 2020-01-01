Токеноміка Pepe KRC20 ($PEPE) Дізнайтеся ключову інформацію про Pepe KRC20 ($PEPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pepe KRC20 ($PEPE) Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​. Офіційний вебсайт: https://www.pepekrc20.com Купити $PEPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pepe KRC20 ($PEPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pepe KRC20 ($PEPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 544,17K $ 544,17K $ 544,17K Загальна пропозиція: $ 28,70B $ 28,70B $ 28,70B Циркуляційна пропозиція: $ 28,70B $ 28,70B $ 28,70B FDV (повністю розведена вартість): $ 544,17K $ 544,17K $ 544,17K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Pepe KRC20 ($PEPE)

Токеноміка Pepe KRC20 ($PEPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pepe KRC20 ($PEPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $PEPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $PEPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $PEPE, досліджуйте ціну токена $PEPE в реальному часі!

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