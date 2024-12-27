Ціна Pepe KRC20 ($PEPE)
Поточна ціна Pepe KRC20 ($PEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 904.36K USD. Ціна $PEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe KRC20:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.87 USD
- зміна ціни Pepe KRC20 протягом дня — -4.43%
- циркуляційна пропозиція – 28.70B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe KRC20 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe KRC20 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe KRC20 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe KRC20 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.43%
|30 днів
|$ 0
|-26.76%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepe KRC20: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-4.43%
+5.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol.
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