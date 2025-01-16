Ціна Pepe Junior (PEPEJR)
Поточна ціна Pepe Junior (PEPEJR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPEJR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe Junior:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.76 USD
- зміна ціни Pepe Junior протягом дня — +4.79%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe Junior до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe Junior до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe Junior до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe Junior до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.79%
|30 днів
|$ 0
|-30.45%
|60 днів
|$ 0
|-15.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepe Junior: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
+4.79%
-19.38%
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