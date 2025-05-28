Сьогоднішня ціна pepe in a memes world (PEW)

Поточна ціна pepe in a memes world (PEW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 428,67K USD. Ціна PEW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pepe in a memes world:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни pepe in a memes world протягом дня — +8,94%

- циркуляційна пропозиція – 1,00T USD

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