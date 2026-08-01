Яка зараз ціна Pepe Grinch?

Pepe Grinch торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -6.77% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як GRINCH порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -6.77% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо GRINCH перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Pepe Grinch виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,TON Ecosystem,TON Meme,The Boy’s Club,topblast.lol Ecosystem?

У сегменті Meme,TON Ecosystem,TON Meme,The Boy’s Club,topblast.lol Ecosystem GRINCH демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Pepe Grinch?

Ринкова капіталізація ₴23153726.67337430208000 розташовує GRINCH на #3552 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують GRINCH?

Pepe Grinch згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку GRINCH?

З 1000000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.