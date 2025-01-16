Ціна Pepe Girl (PEPEG)
Поточна ціна Pepe Girl (PEPEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEPEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe Girl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.55 USD
- зміна ціни Pepe Girl протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe Girl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe Girl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe Girl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe Girl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-34.55%
|60 днів
|$ 0
|+26.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepe Girl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-8.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? PEPE GIRL is a meme coin based on the popular internet meme, Pepe the Frog. PEPE GIRL aim is to create a fun and engaging community around $PEPEG token. What makes your project unique? PEPE GIRL is focused on community engagement. One of the key features that makes PEPE GIRL unique is its renounced contract and burned LP, ensuring that the community has full ownership and control over the project. This makes PEPE GIRL a truly decentralized and community-driven project, where users have the power to shape the future of the project through their contributions and participation. History of your project. The history of PEPE GIRL project began with a group of friends who were passionate about cryptocurrency and internet memes. They saw an opportunity to combine these two interests and create something truly unique and exciting What’s next for your project? PEPE GIRL project is currently working on a number of exciting new features and initiatives that will help to grow the community and increase the value of $PEPEG token. These include partnerships with other cryptocurrency projects, as well as the development of new tools and resources users What can your token be used for? PEPE GIRL token is initially a meme coin, but many useful opportunities will be analyzed in order to give it a global scope
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