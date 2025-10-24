Актуальна ціна Pepe Dollar сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PEPD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PEPD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Pepe Dollar сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PEPD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PEPD на MEXC вже зараз.

Докладніше про PEPD

Інформація про ціну PEPD

Офіційний вебсайт PEPD

Токеноміка PEPD

Прогноз ціни PEPD

Логотип Pepe Dollar

Ціна Pepe Dollar (PEPD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PEPD до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Pepe Dollar (PEPD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:53:45 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Pepe Dollar (PEPD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00002765
$ 0,00002765$ 0,00002765

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Pepe Dollar (PEPD) становить --. За останні 24 години PEPD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PEPD становить $ 0,00002765, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PEPD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pepe Dollar (PEPD)

$ 10,26K
$ 10,26K$ 10,26K

--
----

$ 10,26K
$ 10,26K$ 10,26K

420,69B
420,69B 420,69B

420 690 000 000,0
420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pepe Dollar — $ 10,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEPD — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,26K.

Історія ціни Pepe Dollar (PEPD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe Dollar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe Dollar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe Dollar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe Dollar до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0+7,78%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Pepe Dollar (PEPD)

⚡️Ethereum Layer-2 Payment Solution, $PEPD To Dominate Global PayFi & De-Fi.🚨 $PEPD is your decentralized antidote to fiat foolishness, A Layer-2 Payment Infrastructure for the Meme Economy. Pepe Dollar (PEPD) a digital satire wrapped in code, a financial middle finger to the status quo, and a platform for creating value in a world flooded with valueless fiat.

Pepe Dollar (PEPD) is built with layers of meanings utilizing internet culture to power our technological rebellion.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Pepe Dollar (PEPD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Pepe Dollar (USD)

Скільки коштуватиме Pepe Dollar (PEPD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Pepe Dollar (PEPD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Pepe Dollar.

Перегляньте прогноз ціни Pepe Dollar вже зараз!

PEPD до місцевих валют

Токеноміка Pepe Dollar (PEPD)

Розуміння токеноміки Pepe Dollar (PEPD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PEPD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Pepe Dollar (PEPD)

Скільки сьогодні коштує Pepe Dollar (PEPD)?
Актуальна ціна PEPD у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PEPD до USD?
Поточна ціна PEPD до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Pepe Dollar?
Ринкова капіталізація PEPD — $ 10,26K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PEPD?
Циркуляційна пропозиція PEPD — 420,69B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PEPD?
PEPD досяг історичної максимальної ціни у 0,00002765 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PEPD?
Історична мінімальна ціна PEPD становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PEPD?
Актуальний обсяг торгівлі PEPD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PEPD цього року?
PEPD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PEPD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:53:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pepe Dollar (PEPD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

